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TRT Haber 31.10.2023 10:07

MİT'ten terör örgütüne üst düzey darbe

MİT, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saldırı hazırlığında olan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Metina lojistik sorumlusu Cahit Aktay'ı operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten terör örgütüne üst düzey darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 'Hüseyin Piran' kod adlı Cahit Aktay'ın, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat sağladığı bilgisini edindi.

Bunun üzerine özel eğitimli ajanlarını sahaya süren MİT, terörist Aktay'ın yerini tespit etti.

Mühimmat aktarımı yapmak için eylem hazırlığındaki teröristlerle bir araya gelen Aktay ve beraberindeki teröristler, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terörist Aktay, güvenlik güçleri tarafından yürütülen Pençe-Kilit operasyonlarına karşı koymak için örgüt üst yönetimi tarafından özel olarak görevlendirilmişti.

Aktay, ayrıca, terörden arananlar listesinde 'turuncu kategori'de yer alıyordu.

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