MİT'ten terör örgütüne üst düzey darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 'Hüseyin Piran' kod adlı Cahit Aktay'ın, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat sağladığı bilgisini edindi.

Bunun üzerine özel eğitimli ajanlarını sahaya süren MİT, terörist Aktay'ın yerini tespit etti.

Mühimmat aktarımı yapmak için eylem hazırlığındaki teröristlerle bir araya gelen Aktay ve beraberindeki teröristler, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terörist Aktay, güvenlik güçleri tarafından yürütülen Pençe-Kilit operasyonlarına karşı koymak için örgüt üst yönetimi tarafından özel olarak görevlendirilmişti.

Aktay, ayrıca, terörden arananlar listesinde 'turuncu kategori'de yer alıyordu.