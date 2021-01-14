Son yıllarda savunma sanayii sektöründe Türkiye’nin başarısı konuşulurken yerli ve milli SİHA’lar hiç şüphesiz ilk sırada yer alıyor. Bu durum SİHA’ların sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerin yanı sıra harekat ortamlarında ilk kez denenen konseptleri de eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesiyle doğrudan alakalı…

Ankara’nın yeri geldiğinde SİHA’ları birer ‘oyun değiştirici’ olarak kullanabilmesi sahadaki dengeleri Türkiye lehine çevirse de bu durumdan memnun kalmayan kimi ülkeler vakit kaybetmeden ‘ambargo’ kartını oynadı.

O dönem en çok konuşulan konulardan biri de SİHA’ların üzerinde takılı olan optik görüntüleyiciler oldu. Yaşanan baskılar ve sıkıntıların ardından bu alandaki yerli ve milli hamlesini hayata geçiren Türkiye ilk olarak ASELSAN CATS ile görücüye çıktı. ASELSAN CATS yüklü SİHA’lar görevlerine devam ederken, bu kamera sisteminden daha iyilerinin üretilmesi için de kollar sıvandı.

[ASELSAN CATS geçtiğimiz yıl Bayraktar TB2'ye entegre edilmişti.]

Bu sistemler yoksa ‘kör’ oluyorsunuz

Savunma Sanayii Başkanlığının geçtiğimiz günlerde yaptığı 2020 değerlendirmesi ve 2021’e dair projeksiyonda dikkati en çok çeken maddelerden biri de ASELFLIR 500 ve ASELFLIR 600 projeleri oldu.

Savunma Sanayii Araştırmacısı Kadir Doğan ile hem ASELSAN CATS’i hem de yeni açıklanan görüntüleme projelerini konuştuk.

İnsansız hava araçlarının üzerine kurulu olduğu en temel kabiliyeti ‘istihbarat-keşif-gözetleme’ olarak tanımlayan Doğan, bu kabiliyetin tek bir yapı üzerine kurulmadığının altını çizdi.

Yine de bu görüntüleme sistemlerini ‘Aslan payı onların’ cümlesiyle anlatan Doğan’a göre bu sistemler olmadan adeta ‘kör’ oluyorsunuz ve hem sizin hem de ilgili diğer unsurların “durumsal farkındalık” kabiliyeti minimuma iniyor.

[Savunma Sanayii Araştırmacısı Kadir Doğan. Foto: Serhan Sevin - TRT Haber]

Kritik bir teknolojide kabiliyet kazandık

Kadir Doğan, görüntüleme sistemlerinin son derece önemli bir alt sistem olduğunun altını çizerek, “Farklı sebepler nedeniyle görüntüleme alt yapısını maalesef yurt dışından temin ediyorduk. Herkesin bildiği üzere Türkiye’nin özellikle askeri bazı adımlarının ardından başta Kanada ve ABD’li şirketler olmak üzere örtülü ve açık ambargolara maruz kaldık. ASELSAN CATS ile ilk kez bu ürünler yerlileştirilmiş oldu. ASELSAN CATS çok kritik bir teknolojide kabiliyet kazanmamızı sağlayacak bir adımın ismi oldu aynı zamanda” bilgisini paylaştı.

Üzerine konularak devam edilecek

Savunma Sanayii Başkanlığının 2021 yol haritasında yer alan “Gelişmiş versiyon ASELFLIR-F500C projesinde tasarım aşamasına geçilecek ve ASELFLIR-600 projesi başlatılacak” bilgisini nasıl değerlendirdiğini sorduğumuz Kadir Doğan, şunları söyledi:

ASELSAN CATS sonrasında FLIR 500 projesi de başlatılmıştı. FLIR 500, CATS’e göre özellikle görüntüleme sistemleri adına daha iyi performans vermesini beklediğimiz bir ürün.

FLIR 500’de ağırlık konusunda da ciddi bir iyileştirme yapılması bekleniyor zira ASELSAN CATS muadili olan Kanadalı Wescam MX-15’den daha ağırdı ve optik kabiliyetleri bir miktar daha zayıf görünüyordu. Ancak burada kazanılan kabiliyetler o kadar değerli ki, bugün FLIR 500 ve FLIR 600 gibi ürünleri konuşabiliyoruz.”

[ASELSAN CATS hareketli hedefleri de son derece başarılı bir şekilde takip edebiliyor.]

Çok daha gelişmiş bir kamera yapılacak

FLIR 600 projesinin bu yıl içinde başlatılması beklenen FLIR 500’den daha kabiliyetli olmasını beklediklerine dikkat çeken Kadir Doğan, “Bu sistemlerde özellikle soğutma konusu son derece önemli. Yaklaşık eksi 200 santigrat derecelerden bahsediyoruz ki oldukça yüksek bir rakam. Bu nedenle bu sistemlerin en zor yanlarından bir tanesi soğutma” dedi.

Bu sistemlerde kullanılan elementlerin çok nadir bulunduğuna, elde edilse bile işlenmesinin çok gelişmiş teknolojiler gerektirdiğine vurgu yapan Doğan, “Türkiye’nin de bir süre sonra bunu yapabilecek yetkinliğe erişeceğini söylemek yanlış olmaz” ifadesini kullandı.

Savunma Sanayii Araştırmacısı Kadir Doğan ayrıca, önce ASELSAN CATS ve sonrasında FLIR 500 ile kazanılacak kabiliyetler neticesinde FLIR 600’ün çok daha iyi bir ürün haline geleceğini ve dünyadaki rakipleriyle ciddi bir rekabete girebileceğini söyledi.