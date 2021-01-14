Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram'dan paylaşımda bulundu.

"Günaydın, sevgili kardeşim" ifadesiyle mesajına başlayan Erdoğan, bugün mesailerine AK Parti Genel Merkezinde devam edeceklerini kaydetti.

"Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz"

Erdoğan, "Öğleden sonra saat 14.00'te MKYK, akşam saat 17.00'de MYK toplantılarımızda ülkemizin gündemindeki önemli meseleleri görüşeceğiz. Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yeni günün hepimiz için hayırlı ve huzurlu geçmesini temenni ediyor, sizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum." dedi.