Çin'in koronavirüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı verildi, önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı oldu sonra Bilim Kurulu üyeleri. Bu sabah itibarıyla yurt genelinde toplu aşılama başladı. Önce sağlık çalışanları aşı oluyor.

TRT Haber, Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık personelinin aşılandığı anları canlı yayınla aktardı.

İstanbul’da sağlık personeli aşı olmaya başladı. Türkiye’de yaklaşık 1 milyon sağlık çalışanı aşılanacak. Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki aşılama çalışmalarını @trthaber görüntüledi. pic.twitter.com/BJUiqBS8Rx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 14, 2021

Uzmanlar herkesin aşı yaptırmasını tavsiye ediyor. Aşı olmak isteyen kişinin ilk olarak randevu alması gerekiyor.

Randevi almak gerekiyor

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilecek.

Randevu alan kişilerin kendilerine tanımlanan zaman dilimi içinde aşılanması gerekiyor.

Aşı için randevu verildiğinde, uygulanacak olan aşı barkod ile kayıt altına alınacak.

Aşılama yapıldıktan sonra da barkod sistemi ile takibi gerçekleştirilecek. Sağlık çalışanlarının aşılanması bittikten sonra ilk sırada 65 yaş ve üzeri kişiler var.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşılananların durumu da takip edilecek.