Az Bulutlu 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
İHA 04.09.2024 11:21

SGK’dan IBAN numaralı SMS uyarısı

Van Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abidin Göksoy, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına ilişkin IBAN numaralı SMS'lere kimsenin itibar etmemesi gerektiğini vurgulayarak uyarıda bulundu.

SGK’dan IBAN numaralı SMS uyarısı

Van Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abidin Göksoy, bazı kişilerin vatandaşları arayarak ya da SMS göndererek Genel Sağlık Sigortası borçlarının olduğunu, IBAN numarası vererek ödemelerini, aksi halde icra yoluyla tahsiline gidileceğini belirterek dolandırmaya teşebbüs ettiklerini söyledi.

Göksoy, "Sosyal Güvenlik Kurumunun, SMS gönderimi ile IBAN üzerinden Genel Sağlık Sigortası borcu ödeme uygulaması yok. GSS borcu olanlar, borcunu anlaşmalı bankalardan bankamatik, internet bankacılığı, mobil bankacılıktan ya da e-devlet üzerinden yalnızca TC. kimlik numarası ile SGK ödemeleri veya SGK prim tahsilatları üzerinden ödemeleri gerekir. Aksi halde, gönderilen IBAN numarasına veyahut hesap numarasına paranın aktarılması halinde dolandırıcılığa maruz kalınacaktır. Vatandaşların bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi.  

ETİKETLER
Dolandırıcılık SGK Van
Sıradaki Haber
Türkiye, Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na tam üye olmasını istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Sivas Kongresi" mesajı
12:31
THY 18 Aralık'ta Şili uçuşlarına başlıyor
12:27
Brezilya Devlet Başkanı Lula: Dünya, Elon Musk'a tahammül etmek zorunda değil
12:25
Filistin'in AB nezdindeki temsilcisi Atieh: AB İsrail'e yaptırım uygulamalı
12:18
Soykırımcı İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı
12:16
Vali Gül: İstanbul'daki okulların tamamı depreme dayanıklı hale getirildi
İsrail saldırısında evi yıkılan Gazzeli öğretmen, kurduğu çadır okulda öğrencilere ders veriyor
İsrail saldırısında evi yıkılan Gazzeli öğretmen, kurduğu çadır okulda öğrencilere ders veriyor
FOTO FOKUS
Vaniköy'deki kaçak inşaat yıkılıyor
Vaniköy'deki kaçak inşaat yıkılıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ