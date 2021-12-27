Türkiye'nin ilk kadın jandarma komandoları Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nda hazırlanıyor.

İki kahraman komandonun, vatanın yılmaz savaşçılarının terörle mücadele hazırlığını TRT Haber görüntüledi.

"Aç kalırım, kilometrelerce sürünürüm, koşarım yılmam"

Jandarma Astsubay Şahin, ne olursa olsun zorlu eğitimin kendisini yıldırmayacağını şu sözlerle anlatıyor:

"Eski Foça Jandarma Komando Okulu'na komando olabilmek için geldim. Aç kalırım, kilometrelerce sürünürüm, koşarım yılmam. 24 haftalık zorlu eğitimler sonucunda aç kalmayı, susuz kalmayı zorlu arazi şartlarında en iyi şekilde hareket edebilmek için burada gerekli eğitimleri alıyoruz. Koşu faaliyetlerimiz, arazide intikallerimiz, 3 günlük hayatı idamemiz, 10 günlük genel tatbikatımız ve en sonunda komando okulunu tamamlayabilmek için 27 km koşumuz bulunmakta."

"Benim için aşılmayacak bir dağ, geçilmeyecek bir engel yoktur"

Jandarma komandoların terörle mücadelede en ön safta yer aldığını belirten Şahin şunları söyledi:

"Komandolar olarak yurt içinde, sınır ötesinde terörle mücadelede en ön saftayız. Aşılmayacak bir dağ, geçilmeyecek bir engel yoktur benim için. Terörist kılık da değiştirse sivil hassasiyetiyle hedefi on ikiden vururum, korkmam, korku salarım."

"Ben vatanımın da ailemin de korkusuz komandosuyum"

Komando olmanın gurur verici olduğunu dile getiren Jandarma Astsubay Cemile ise şunları söyledi:

"Ben güçlü bir Türk kadınıyım, gururlu ve onurlu bir Türk komandosuyum. Gücümü kanımdan, cesaretimi üzerimizde bulunan ay yıldızlı şanlı bayrağımızdan alıyorum. Üniformam benim şerefim, mavi berem onurumdur. Komando olmak gönüllülük esasına dayanır. Foça Komando Okulu dünya çapında en iyi olma yolunda ilerlemektedir. Fiziki yeterliliği tam, attığını vuran, cesur tüm komandolar bu yuvada yetişir. Ben aynı zamanda bir anne, bir abla, bir kardeş, bir eşim. Anasız evlat olur da vatansız evlat olmaz. Ben vatanımın da ailemin de korkusuz komandosuyum. Bölücü terör örgütleri inlerine de girseler, göğe de çıksalar bulurum. Korkmam üşümem, tereddüt etmem."

Kamera-Kurgu: Altan Ayhan