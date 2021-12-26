Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden 41 kişi için taziye mesajı yayımladı.

"Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz"

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Burkina Faso'nun Loroum eyaletinin You bölgesinde düzenlenen terör saldırısında, Burkina Faso ordusuna bağlı 41 gönüllü ile sivilin hayatını kaybettiği bugün derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ile dost ve kardeş Burkina Faso halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz."