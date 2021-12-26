Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 22:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da orduya bağlı 41 gönüllü ile sivilin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden 41 kişi için taziye mesajı yayımladı.
"Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz"
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Burkina Faso'nun Loroum eyaletinin You bölgesinde düzenlenen terör saldırısında, Burkina Faso ordusuna bağlı 41 gönüllü ile sivilin hayatını kaybettiği bugün derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ile dost ve kardeş Burkina Faso halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz."
Burkina Faso'da Meydana Gelen Terör Saldırısı Hk. https://t.co/SZL5xjMZuC pic.twitter.com/fpAbw1TnDC— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) December 26, 2021
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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