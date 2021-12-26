Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 22:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz açıklarında üst üste 2 deprem
Akdeniz açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
21.59'da yaşanan deprem, 35,10 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 26, 2021
Büyüklük : 5.5 (Mw)
Yer : Akdeniz, 21.76 km.Dodecanese (Yunanistan), 172.89 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 26.12.2021, 21:59:08 TSİ
Enlem : 35.1500 N
Boylam : 26.9460 E
Derinlik : 35.10 km
Detay : https://t.co/ZcbifWkz0b@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Saat 18.15'te Akdeniz açıklarında 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.
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