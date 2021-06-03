TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert tepki gösterdi:

"Gözünü kırpmadan, düşünmeden bir insana bile bile yalanla iftirada bulunan bir kişinin ya siyasi bunaklık içinde olduğunu veya bunu bilerek, kasti şekilde yapıyor ise bunun haysiyetsizlik ve ahlaksızlık olduğunu söylüyorum. Partisinde görevli, talimat veren arkadaşlarının da bana saldırırken bu konuya değinmemeleri onların da Kılıçdaroğlu'nun yaptığı işin vehametini gördüklerini ve bunun açıklanamaz bir şey olduğunun farkında olduklarını gösteriyor. Ben bu açıdan Türk siyasetinde gerçekten en haysiyetsiz ve ahlaksızca bir iftiranın sahibi olarak kendisini itham ediyorum. Buna cevap vermesini de kendisinden bekliyorum. Bu bir terör örgütü iddiasından sonra onunla iş birliği yapma konusudur."

[Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Ben, Türk siyasetinde gerçekten en haysiyetsiz ve ahlaksızca bir iftiranın sahibi olarak kendisini itham ediyorum. Buna cevap vermesini de kendisinden bekliyorum. https://t.co/GeQsG5TDtI pic.twitter.com/8eOSGkPM0D — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 3, 2021

"Çok kuvvetli bir şekilde kuyruklarına bastığımı ifade edeyim"

Şentop, FETÖ meselesine ilişkin olarak da şunları söyledi:

"Yine görevli arkadaşlarından birisi bu konuyu dile getirmiş. Malum FETÖ ithamı, sıkıştığınız yerde kullandığınız bir milli spor Türkiye'de. Fakat bunu yapanların öncelikle kendi durumlarına dikkat etmeleri gerekir. Şunu söyleyeyim; benim FETÖ'yle ilgili tutumuma dair çok açık bilgileri, FETÖ'nün askeri yargı yapılanmasıyla ilgili davada bilhassa askeri yargı yapılanmasının beyni olarak kabul edilen eski Genelkurmay adli müşavirinin yapmış olduğu açıklamadan mahkeme safahatında görebilirsiniz. Kılıçdaroğlu'nun görevli, talimatla konuşan arkadaşlarının beslendiği haber sitelerinde de bunlar yer almıştır. Çok açık bir şekilde 15 Temmuz'dan da önce FETÖ'nün askeri yargı yapılanmasıyla ilgili onların hazırlamaya çalıştığı tezgahın bozulması yönünde benim yapmış olduklarıma işaret eden açıklamalar- bizzat eski Genelkurmay adli müşaviri ki kendisi müebbete mahkum oldu bu davada anayasal düzeni değiştirme suçlamasıyla mahkum oldu- bunun açıklamaları, ifadeleri var. FETÖ, yurt dışındaki kaçak gazetecileriyle 15 günde bir benim bu konudaki dahlimi ve bu yapılanmaya yönelik yapmış olduğum çalışmaları, gayretleri itham eden, bunlara yönelik açıklamalarla sık sık sosyal medyada yer alıyorlar zaten. Çok kuvvetli bir şekilde kuyruklarına bastığımı, acılarının büyük olduğunu burada ifade edeyim. Bu acı muhtemelen başkalarına da sirayet etmiş, onlar da acı duyuyorlar."