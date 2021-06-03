Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak’ın kuzeyinde tek bir terörist kalmayacak şekilde operasyonlara devam ediyoruz. Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."
Irak’ın kuzeyinde tek bir terörist kalmayacak şekilde operasyonlara devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 3, 2021
Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/i0wxLc393u
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