Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyinde tek bir terörist kalmayacak şekilde operasyonlara devam ediyoruz. Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."