Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 12:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ’nün suikast timine ‘yağma’ suçundan da ceza yağdı
Cumhurbaşkanı'na suikast timinin, 'nitelikli yağma' davasında karar çıktı. Muğla'da görülen davada FETÖ’cü 37 sanığa 15 kez, on sekizer yıl hapis cezası verildi.
15 Temmuz darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele saldıran 37 hükümlünün "nitelikli yağma" suçundan yargılanmasına devam edildi.
Karar duruşmasında FETÖ’cü 37 sanığa 15 kez, on sekizer yıl hapis cezası verildi.
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Etiketler: 15 Temmuz Darbe Girişimi FETÖ
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