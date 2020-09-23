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Selahattin Demirtaş hakkında yeni iddianame
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yeni bir iddianame hazırladı. Demirtaş'ın Başsavcı Yüksel Kocaman’ı hedef gösterdiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istendi.
Selahattin Demirtaş PKK terör örgütü üyesi olmaktan yargılandığı davanın 7 Ocak'taki duruşmasında "Benimle ilgili operasyonun yürütücüsü bizzat Başsavcı, devran dönüyor, halk var millet var" ifadelerini kullanmıştı.
Bu ifadeler üzerine Selahattin Demirtaş hakkında Başsavcı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiği iddiasıyla yeni bir iddianame düzenlendi.
Demirtaş'ın nefret dilini kullanarak şiddet çağrısı yaptığı ifade edildi.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın Terörle Mücadele Kanunu'nun 6'ncı maddesi gereğince bir yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.
Etiketler: selahattin demirtaş dava iddianame savcıSon Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 18:21
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