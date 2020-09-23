Halil Sezai'nin tutukluluğuna itiraz
Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun avukatları, müvekkilleri hakkındaki tutukluluk kararına itiraz etti.
67 yaşındaki komşusunu darp eden Halil Sezai için tutuksuz yargılanma talep edildi.
Anadolu Adalet Sarayına gelen Paracıkoğlu'nun avukatları, tutukluluğa ilişkin itiraz dilekçesini Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sundu.
Mahkeme dilekçeyi inceleyecek, Halil Sezai tutuklu mu yargılanacak, tahliye mi edilecek karar verilecek.
Neler yaşandı?
İstanbul Tuzla'da 15 Eylül'de çekim için villa kiralayan Halil Sezai ile komşusu Hüseyin Meriç arasında gürültü tartışması çıkmıştı. Yaşlı adamın evine giden Halil Sezai, Meriç'i tekme ve yumruklarla darp etmiş, hakaretler yağdırmıştı.
Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı.
Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, serbest bırakılmıştı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkındaki soruşturmayı, dosyaya giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda genişletmiş, şüphelinin "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatını vermişti.
Avukatı ve polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Paracıkoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.
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