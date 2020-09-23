Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentteki koronavirüs denetimlerine katıldı. İlk olarak yüz yüze eğitimin başladığı İzzet Baysal Ortaokulu’nda yapılan denetimlere katılan Vali Ümit, öğrencilerle sohbet etti. Okuldaki denetlemelerin ardından Bolu’nun işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi’ndeki işletmeleri denetleyen Vali Ümit, burada da vatandaşlarla da sohbet etti.

“İyileşen sayısı hasta sayısından fazla”

Vali Ümit, Bolu’da son günlerde iyileşen vatandaşların hasta sayılarından daha fazla olduğunu belirterek, “Hasta olan vatandaşlarımızın sayısı 1 Haziran tarihinde daha azken şu an yüzdelik olarak daha fazla görünüyor. Bu şekilde giderse biz kısa sürede salgını daha da etkili bir şekilde kontrol altına almış olacağız. Ama maalesef bugün itibariyle bine yakın izole vatandaşımız var” dedi.

"Hukuki olarak hak aranması mümkün"

Ahmet Ümit, izolasyona tabi vatandaşların karantina kurallarına uymaması ile ilgili de konuştu. Yakalanan hastaların yurtlara yerleştirilerek masraflarını karşılamayacaklarını dile getiren Vali Ümit şunları söyledi:



“Bugüne kadar 2 bin 500 kişiye 2 milyon 205 bin lira maske cezası kesmişiz. Bunun ötesinde, izolasyona tabi bir şahıs eğer karantina tedbirine uymaksızın olmaması gereken yerlerde olursa ve birileri ondan olumsuz etkilenir, virüs kaparsa o şahısla ilgili olarak tazminat davası açılması mümkün. Hukuki olarak hak aranması mümkün. Olayın o tarafı da göz ardı edilmemesi lazım.”

