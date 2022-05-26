Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 10:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şehitlerin kanı yerde kalmıyor: 14 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi." denildi.
Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.
Etiketler: Son Dakika Terörle Mücadele Pençe Operasyonları
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