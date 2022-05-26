Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın 10'uncusunun, 27 Mayıs 2022'de Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Toplantıda, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler, NATO Madrid Zirvesi, müteakip Stratejik Konsept ve üçlü sürecin geleceği ele alınacak, güncel bölgesel gelişmeler istişare edilecektir. Sayın Bakanımız, bu vesileyle Romen ve Polonyalı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir."