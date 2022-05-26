Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 10:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirilecek
[Fotoğraf: Arşiv]
Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın 10'uncusu, 27 Mayıs'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın 10'uncusunun, 27 Mayıs 2022'de Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"Toplantıda, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler, NATO Madrid Zirvesi, müteakip Stratejik Konsept ve üçlü sürecin geleceği ele alınacak, güncel bölgesel gelişmeler istişare edilecektir. Sayın Bakanımız, bu vesileyle Romen ve Polonyalı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir."
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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