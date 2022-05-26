Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 09:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit operasyonu bölgesine terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu bir asker şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, terör örgütü mensuplarınca bir üsse açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in şehit olduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
May 26, 2022
Etiketler: Pençe Operasyonları Şehit Terörle Mücadele
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