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Gündem
TRT Haber 13.01.2024 15:22

Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapanlara tutuklama kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı paylaşımlarda bulunan 10 şüpheliden 3'ünün yakalanarak haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verildiğini bildirdi.

Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapanlara tutuklama kararı
[Fotograf: AA]

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden “provokatif amaçlı” olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesap yöneticisi ve kullanıcıları hakkında yapılan soruşturmalar kapsamında, 59 şüpheli tespit edilmiş olup, 49’unun yurtdışında olduğu belirlenmiştir.

İstanbul, Ankara, Adana, Diyarbakır, Denizli, Van ve Batman illerimizde tespit edilen; 10 şüpheliden, 3’ü yakalanarak haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilmiş, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 49 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmiş ve haklarında işlem başlatılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca sosyal medya üzerinden suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli soruşturmalar titizlikle devam etmektedir.

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