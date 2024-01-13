Pençe Kilit şehitlerine son görev

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin Taşova Devlet Hastanesi morgundan alınan naaşı, ilçeye bağlı Çakırsu köyündeki ailesinin evine götürülerek helallik alındı.

Şehidin babası İbrahim ve annesi Havva Aslan ile kardeşleri, taziyeleri kabul etti.

Aile üyeleri şehidin naaşına sarılarak gözyaşı dökerken, baba İbrahim Aslan, "Seninle gurur duyuyorum, bana bu onuru yaşattığın için hakkım helal olsun sana. Vatan sağ olsun." ifadesini kullandı.

Bu sırada vatandaşlar tekbir getirdi, "Vatan canım sana feda", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" şeklinde sloganlar attı.

Şehidin cenazesi, öğle vakti köy camisinde İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından asker ve vatandaşların omzunda köy mezarlığına taşınarak, burada defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, memleketi Adıyaman’da son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda şehit düşen 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın’ın Türk Bayrağına sarılı naaşı uçakla Adıyaman Havalimanına getirildi.

Havalimanından alınan şehidin cenazesi, önce baba evine sonra Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camiine getirildi.

Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde terör örgütü lehine sloganlar atıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, Adıyaman Şehitliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazına Çalışma Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Osman Varol, 2. Ordu İd. Kur. Ybşk Tuğ. General Mustafa Er, Milletvekili Mustafa Alkayış, Hüseyin Özkan, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve çeşitli kamu kurum ve kuruluş müdürleri, şehidin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Emine Sayın ve Hacı Ali Sayın çiftinin 6 çocuğundan biri olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın’ın bekar olduğu ağabeyi Murat Sayın’ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

Şehit Uzman Çavuş Gün, Gaziantep'te toprağa verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün cenazesi, Gaziantep'te toprağa verildi.

Şırnak'tan askeri uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirilen Gün'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda cenaze aracına konuldu.

Şehit Gün'ün naaşı, babası Süleyman, annesi Hatice, kardeşleri Eda, Sena, Mustafa ve yakınları, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, CHP Gaziantep Milletvekilleri Melih Meriç ve Hasan Öztürkmen, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Şehidin cenazesi, silah arkadaşlarının omzunda Bahattin Nakıboğlu Camii'ne getirildi.

[Fotoğraf: DHA]

Şehit Gün'ün babası Süleyman, annesi Hatice, kardeşleri ve yakınları, törende tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Çeber, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Gaziantep Milletvekilli Eyup Özkeçeci, CHP Gaziantep Milletvekilleri Meriç ve Öztürkmen, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şen, İl Emniyet Müdürü Özcan ile diğer ilgililer katıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün cenazesi, Asri Mezarlık Şehitliği'ne defnedildi.

Şehit Sözleşmeli Er Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı

Şehitler Özdemir ile Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in naaşları, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Kahramanmaraş'a getirildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, şehit babaları Ali Özdemir ve Emrullah Gülmez'i, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefonda görüştürdü.

Şehit babaları, silah arkadaşlarının omuzunda uçaktan alınan ve ambulanslara taşınan şehitleri yan yana karşıladı.

Şehitlerden Gülmez'in naaşı, yarın defnedilmek üzere Göksun Devlet Hastanesi morguna Özdemir'in naaşı ise helallik alınmak üzere Şerefoğlu Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Özdemir'in cenazesi, helallik alınmasının ardından Mahalle Mezarlığı yanında hazırlanan alanda İl Müftüsü Abdurrahman Kotan'ın kıldırdığı namazdan sonra toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehit Özdemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, MHP İl Başkanı Vahit Demiröz, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Yardımcısı Alpay, Vali Ünlüer ve diğer protokol üyeleri, şehidin babası ve aile fertlerine başsağlığı diledi.