Duman 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 13.01.2024 14:49

Sızma girişimi engellendi, 9 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubunun sızma girişiminin başarılı bir şekilde önlendiğini, sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Sızma girişimi engellendi, 9 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, komandoların, Suriye'nin kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı bir şekilde önlediğini duyurdu.

Açıklamada, dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edildiği belirtildi.

Operasyonda, 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı Son Dakika
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:57
Pençe Kilit şehitlerimizi uğurluyoruz
14:34
Çamlıca Camii'nde şehitlere ve Gazze'ye dua edilecek
14:29
Karadeniz'de kar nedeniyle 343 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
14:21
Türkiye'de en soğuk gece eksi 18,3 dereceyle Bolu'da yaşandı
13:55
Emine Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
13:48
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 15 Filistinliyi gözaltına aldı
Karadeniz'de kar yağışı...
Karadeniz'de kar yağışı...
FOTO FOKUS
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri böyle vuruldu
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri böyle vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ