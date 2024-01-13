Sızma girişimi engellendi, 9 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, komandoların, Suriye'nin kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı bir şekilde önlediğini duyurdu.
Açıklamada, dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edildiği belirtildi.
Operasyonda, 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz… pic.twitter.com/QJxFRPlCO1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 13, 2024