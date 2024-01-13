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TRT Haber 13.01.2024 11:30

Bahçeli: Şehit kanları yerde kalmayacak, hesap mahşere bırakılmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Tertemiz şehit kanları yerde kalmayacak, sorulacak hesap mahşere bırakılmayacaktır" dedi.

Bahçeli: Şehit kanları yerde kalmayacak, hesap mahşere bırakılmayacak
[Fotograf: AA]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, X sosyal medya platformundan terörle mücadele ve şehitler için açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti;

PKK/KCK terör örgütünü kaynağında hem engellemek hem de eritmek amacıyla icra edilen Pençe-Kilit Harekatı’nın operasyon sahasında bulunan bir üssümüze yönelik dün akşam saatlerinde teröristlerce saldırı/sızma girişimi vuku bulmuş, bu suretle çıkan çatışmada 9 kahraman kardeşimiz şehit düşmüş, 16 kahraman kardeşimiz ise yaralanmıştır. Elbette tertemiz şehit kanları yerde kalmayacak, sorulacak hesap mahşere bırakılmayacaktır.

Irak'ın kuzeyinde 20 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 20 terörist etkisiz hale getirildi

Bölücü terör örgütü PKK/YPG/PYD’yle emel, eylem ve hedef ortaklığı yapan siyasi veya sivil toplum kuruluşu maskeli odaklar, bunun yanı sıra ülkemiz üzerinde hesap yapan bölge devletleriyle emperyalist ülkeler, bunların mücavir bölgelerimizde at koşturan ajanları alenen Türkiye’ye silah çekmekte, milli varlığımızla milli güvenliğimize husumet saçmaktadır.

"Teröre karşı sıfır toleransla hareket etmek mutlaka bir beka konusudur"

Sözün hükmü yerine devletin ezici, cezalandırıcı ve muktedir hükmünü tehdidin ürediği alanlara yoğunlaştırmak, mücadeleyi bütünlükçü bir politika eşliğinde tavizsiz şekilde sürdürmek, teröre ve bölücülüğe karşı sıfır toleransla hareket etmek mutlak bir beka konusudur. Yüreklerimize ateş düşüren canilerin barındığı, sığındığı, saklandığı, silahlandığı, eğitildiği, araziye sürüldüğü her yer açık ve meşru hedeftir.

Bu çetin ve zorlu süreçte Türk milleti tek ses, tek nefestir. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sonuna kadar yanında ve destekçisidir. Mesele sadece teröristlerle mücadele değil, asıl olarak terörizmi bölgesel çıkarlarına müzahir kullanan karanlık çevrelere, müttefik görünümlü muhasım ülkelere direnmek, bunlarla kıran kırana mücadele etmektir.

"Geri adım yoktur"

Son terörist ele geçirilinceye veya etkisiz hale getirilinceye kadar yılgınlık, yorgunluk, geri adım yoktur. Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör devleti kurmak için faal halde bulunanlara müsaade edilmeyecektir. Bu uğurda her şey göze alınmıştır. Bütün terör kampları havadan ve karadan ateş altına alınmalıdır. Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın aynı kararlı muamele onlara da gösterilmelidir.

Kahraman şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler, tedavi altında bulunan gazilerimize şifalar niyaz ediyorum. Türk milletinin, kederli ailelerimizin ve nihayet hepimizin başı sağ olsun diyorum. Bu cennet vatan, bu aziz millet şehitlerimize ve gazilerimize ebediyen minnettardır.

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Devlet Bahçeli Terörle Mücadele
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