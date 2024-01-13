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Gündem
AA 13.01.2024 10:33

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 45 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından, Irak'ın kuzeyinde 36, Suriye'nin kuzeyinde 9 olmak üzere toplam 45 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen güvenlik toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti’nin, bekasına yönelik tehditleri kaynağında engelleme ve imha etme stratejisi çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK ve destekçileriyle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmekte olduğunu açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz." denildi.

Açıklamada, hain saldırı sonrası başlatılan operasyonlarda Irak'ın kuzeyinde 36, Suriye'nin kuzeyinde 9 olmak üzere toplam 45 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı

Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde 12 kişilik terörist grubun Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi önlendi, 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Böylece, Irak'ın kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 32'ye yükseldi.

 


 

29 hedefin vurulduğu operasyondan görüntüler

Öte yandan bakanlık, 29 hedefin dün gece Hava Kuvvetleri tarafından başarılı şekilde imha edildiği operasyondan görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere ait 29 hedefin dün gece Hava Kuvvetlerimiz tarafından başarılı şekilde imha edildiği operasyondan görüntüler…" ifadesi kullanıldı.

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