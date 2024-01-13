Dışişleri Bakanlığı: Rauf Denktaş, ilham kaynağı olmaya devam edecektir

Bakanlık, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın vefatının 12. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kıbrıs Türk halkının lideri merhum Denktaş’ın, vefatının 12. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve hürriyet davasını Anavatan Türkiye ile gönül ve fikir birliği içerisinde müstesna bir dirayet ve özveriyle savunan merhum Rauf Denktaş, kalplerimizdeki yerini her daim muhafaza edecek ve ilham kaynağı olmaya devam edecektir.

Tarihi ve manevi sorumluluklarımızın bilinciyle, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili yönündeki haklı ve kararlı mücadelesine destek vermeye her daim devam edeceğiz."