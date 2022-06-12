Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Hakkari'den askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesini, burada babası Cemal, annesi Hatice, düğün hazırlığı yaptığı eşi Düriye ve yakınları ile Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Mehmet Habib Soluk, Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile diğer yetkililer karşıladı.

Şehidin resmi nikah kıydırdığı ve Kurban Bayramı'ndan sonra düğün hazırlığı yaptığı eşi Düriye Yıldırım, tabuta sarılarak, "Ömer'im ben seni gülerek karşılıyorum. Kavuştuk Ömer, güzel emanetlerin bende Ömer'im. Vatan sağ olsun, şehadetin kabul olsun" diye gözyaşı döktü.

Adıyaman şehidini uğurladı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer'in cenazesi, memleketi Adıyaman'da gözyaşlarıyla defnedildi.

Hakkari'den uçakla kente getirilen şehit Özer'in (24) ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, Gölbaşı ilçesindeki Abdullah Günaydın Camisinde öğlen vakti İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı cenaze namazın ardından Balkar Beldesi Mezarlığı'na toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Demir Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Demir'in cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Şehit Demir için Ünye İlçe Meydanı'nda düzenlenen cenaze töreninde, eşi Seda, babası Yaşar, annesi Suriye Demir, kardeşleri ve diğer yakınları taziyeleri kabul etti.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap Gaziantep'te toprağa verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Yeşilkent Mezarlığı morgundan askeri tören mangası tarafından alınarak, Kaplan Kardeşler Camisi avlusuna getirildi.

Burada düzenlenen törene, Çap'ın annesi Zeynep, babası Mahmut, eşi Zeynep, Gaziantep Valisi Davut Gül, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Müslüm Yüksel, Ali Şahin, Derya Bakbak, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, CHP Gaziantep milletvekili Bayram Yılmazkaya, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, silah arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.