Haber Giriş: 12 Haziran 2022 Pazar 07:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ve Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap şehit oldu, 2 asker ise yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ve Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."
June 12, 2022
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Şehit
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