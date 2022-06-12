CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız İlkay Yiğit’in acısını yaşıyoruz" mesajını paylaştı.

Kılıçdaroğlu, "Yol arkadaşımız İlkay Yiğit’e Allah’tan rahmet, ailesine, partimize ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!" ifadelerini kullandı.