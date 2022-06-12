Haber Giriş: 12 Haziran 2022 Pazar 00:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kılıçdaroğlu'ndan İlkay Yiğit için başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkentte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit'e rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız İlkay Yiğit’in acısını yaşıyoruz" mesajını paylaştı.
Kılıçdaroğlu, "Yol arkadaşımız İlkay Yiğit’e Allah’tan rahmet, ailesine, partimize ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu CHP Ankara Sel
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