Haber Giriş: 12 Haziran 2022 Pazar 00:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlkay Yiğit için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm CHP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkentte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ankara’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm CHP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Ankara CHP Recep Tayyip Erdoğan Sel Son Dakika
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