Haber Giriş: 12 Haziran 2022 Pazar 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji 39 il için alarm verdi: İç kesimlerde kuvvetli olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "MeteoUyarı" sisteminde 39 il için "sarı" kodlu uyarı verdi. Belirtilen bölgelerdeki yağışların, iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, yarından itibaren ülkenin büyük bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, ülkenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Türkiye'nin büyük bir bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Sağanak
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