Şehitler için sabah namazında dua edildi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sabah namazı buluşmalarında vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için bütün camilerde dua edileceğini bildirmişti.

Erbaş sosyal medya hesabında şu sözlere yer vermişti:

"24 Aralık 2023 Pazar günü sabah namazı buluşmalarında vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için bütün camilerimizde dua edeceğiz inşallah. Aziz milletimizi duaya katılmaya davet ediyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun."