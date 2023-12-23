Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 29 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından hava harekatını "Şehitlerimiz için" notuyla duyurdu.

Açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak-Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine bugün hava harekatları düzenlendiği ifade edildi.

Azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı

Açıklamada, "İcra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Nişantaşı Üni. Öğr. Gör. Coşkun Başbuğ: Bizim yürüttüğümüz bütün operasyonlar hukuki zemine ve meşru gerekçelere dayanıyor. Devlet olmak da bunu gerektiriyor. pic.twitter.com/BgmPEsca1s — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 23, 2023

"Tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam"

Asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye "tek bir terörist kalmayıncaya kadar" azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Bu harekatlar sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" denildi.

16 terörist etkisiz

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 asker şehit olmuş, 1 asker de yaralanmıştı. Ayrıca çatışmada 16 terörist etkisiz hale getirilmişti.