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Gündem
TRT Haber 23.12.2023 22:24

Bakan Fidan BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Gazze’deki son durum ve insani yardım konusunda BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen karar tasarısı değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, insani yardım faaliyetlerinin en etkin biçimde yürütülmesi için azami çaba gösterilmesinin önemine değinmiş, öte yandan ateşkes hedefinden uzaklaşılmaması gerektiğine, nihai hedefin ise bölgede kalıcı barışın sağlanması ve Filistin devletinin kurulması olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca görüşmede, İİT ve Arap Ligi Temas Grubu’nun önümüzdeki dönemdeki faaliyetleri de ele alınmış, Gazze’de yaşanan insani trajedinin uluslararası toplumun gündeminde tutulması yönündeki ortak çabaların sürmesi konusunda mutabık kalındı.

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BAE Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan
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