Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019'da kurulan, Mütevelli Heyeti Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca, 15 Temmuz darbe girişimi, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların yakınları ile gazilere aylık maddi destek sağlanıyor.

Bu kapsamda, Nisan 2021'den bu yana toplam 3 bin 193 kişiye aylık 1500'er lira ödeniyor. Vakıf tarafından şubat ödemesi olarak 15 Temmuz şehit yakınları ile 15 Temmuz gazisi 2 bin 979 kişiye toplam 4 milyon 468 bin 500 lira aktarıldı.

İstanbul Beşiktaş'ta 2016'da düzenlenen terör saldırısında şehit olanların yakınları, gaziler ve sivil terör mağdurlarının hesaplarına da bu ay toplam 138 bin lira yatırıldı.

Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların yakınları ile gaziler için toplanan meblağdan bu ay toplam 183 bin lira ödeme yapıldı. Böylece Vakıf, şubatta tüm hak sahiplerine toplam 4 milyon 789 bin 500 lira ödeme gerçekleştirdi.

Kuruluştan bugüne 99 milyon 355 bin 500 lira nakdi destek sağlandı

Vakıf tarafından geçen yıl, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine toplam 60 milyon 156 bin 600 lira, Beşiktaş terör saldırısı şehit yakınları, gazi ve terör mağdurlarına toplam 1 milyon 860 bin 400 lira, Zeytin Dalı Harekatı şehit yakınları ve gazilerine de toplam 732 bin lira ödendi.

Vakıf, kurulduğu günden bu yana tüm hak sahiplerine toplam 99 milyon 355 bin 500 lira nakdi destek sağladı.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı ayrıca hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye olarak 1100 lira, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de ek 1500 lira destek sağlıyor.

Maddi desteğin yanı sıra sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerle de şehit yakınları ve gazilerin yanında yer alan Vakıf tarafından şehit çocuklarına yönelik kültürel gezilerle sportif faaliyetler düzenleniyor.