Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak, resmi temaslarda bulunmak üzere Kiev'e ulaştı.

Borispol Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kendisine eşlik eden eşi Emine Erdoğan'a, özel ekmek ikram edildi.

Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacak, Marinskiy Sarayı'ndaki resmi karşılama töreninin ardından Zelenskiy ile baş başa görüşecek.

Daha sonra Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısına katılacak. Toplantı sonrası anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak.