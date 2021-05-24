Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin, Pençe Yıldırım Harekatı sırasında helikopterle ikmal yapılırken yaralandı.

Hastaneye sevk edilen Gergin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehidin cenazesi Kayseri'ye götürüldü

25 yaşındaki Şehit Uzman Onbaşı memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin naaşı birliğinde düzenlenen törenin ardından, baba ocağı Kayseri Bünyan'a götürüldü. Uzman onbaşı için Bünyan Bayramlı Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

[Fotoğraf: İHA]

Dualar eşliğinde toprağa verildi

Törene şehidin ailesi, yakınları, mülkî ve askerî yetkililer ile silah arkadaşları katıldı.

Kılınan namazın ardından Şehit Eyyüp Gergin, Bünyan Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi.

Şehidin bekar olduğu öğrenildi.