Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şehit Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: İHA]
Pençe Yıldırım Harekatı'nda ikmal faaliyetleri sırasında yaralanarak hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.
Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin, Pençe Yıldırım Harekatı sırasında helikopterle ikmal yapılırken yaralandı.
Hastaneye sevk edilen Gergin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şehidin cenazesi Kayseri'ye götürüldü
25 yaşındaki Şehit Uzman Onbaşı memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şehidin naaşı birliğinde düzenlenen törenin ardından, baba ocağı Kayseri Bünyan'a götürüldü. Uzman onbaşı için Bünyan Bayramlı Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.
[Fotoğraf: İHA]
Dualar eşliğinde toprağa verildi
Törene şehidin ailesi, yakınları, mülkî ve askerî yetkililer ile silah arkadaşları katıldı.
Kılınan namazın ardından Şehit Eyyüp Gergin, Bünyan Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi.
Şehidin bekar olduğu öğrenildi.
Etiketler: Pençe Operasyonları Şehit
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