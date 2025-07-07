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TRT Haber 07.07.2025 07:22

Şehit sayımız 8'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında 19 askerin metan gazına maruz kaldığını, tüm müdahalelere rağmen 8 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Şehit sayımız 8'e yükseldi

Irak'ın kuzeyinden acı haber geldi...

8 kahraman vatan evladı, bir mağarada metan gazına maruz kalarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen 3 kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı 8'e yükselmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz."

 

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