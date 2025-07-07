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TRT Haber, AA 07.07.2025 07:11

15 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 13, ulusal seviyede aranan 2 olmak üzere toplam 15 kişinin Gürcistan, Yunanistan, Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya ve Almanya'dan yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

15 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapılan çalışmalar sonucu Interpol veri tabanları, emniyet bilgi sistemleri, sosyal medya ve açık kaynaklardan elde edilen bilgiler, KOM, İstihbarat, Narkotik, TEM, Asayiş, Göçmen Kaçakçılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının analizleriyle kişilerin saklandıkları ülkelerin tek tek belirlendiğini ifade etti.

 

Adalet Bakanlığı koordinasyonunda çeşitli suçlardan aranan, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan U.Y, A.G, H.G, V.T, M.C.A, S.B, O.Y, Ç.Ö, M.Ö, C.A.K, C.M, M.G, S.T, F.T. ve A.Y'nin izinin sürüldüğünü ve yakalanıp ülkeye iadelerinin sağlandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu kabine dönemimizde 398 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun terör örgütü ve organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk polisinden kaçamayacaklar. Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan Bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı tebrik ediyorum."

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