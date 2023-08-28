Şehit polisin kanı yerde kalmadı: 39 şüpheli gözaltında

İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda kahraman polis Hakan Telli şehit olmuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne düzenlenen operasyonda 39 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Kağıthane'de zehir tacirlerine yönelik operasyonda şehit düşen polis memuru Hakan Telli'nin "kanının yerde kalmadığını" söyledi.

"Hepsini adalete teslim edeceğiz"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri koordinesinde, Telli'yi şehit eden suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Belirlenen 97 adrese yönelik operasyonda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun, ayağınıza taş değdirmesin. Gençlerimizi, toplumumuzu zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini adalete teslim edeceğiz. Uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."