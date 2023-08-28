Açık 30.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 28.08.2023 12:42

Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Birleşen Yollar" ve "Huzur Sokağı" romanlarıyla hatırlanan gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 4. yılında andı.

Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i andı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük dava insanı Şule Yüksel Şenler'in mücadelesi, fikirleri ve eserleri bugün her yürekte yankılanıyor. Yaktığı direniş meşalesi karanlığı aydınlatmaya, zihinlerdeki zincirleri kırmaya devam ediyor. Sevgiyle, hoşgörüyle, umutla tüm insanlığı kucaklamaya çalışan Şule Yüksel Şenler'i vefatının yıl dönümünde hasret ve dua ile anıyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, üzerinde "Fikir ve idealleri ile insanlara rehber olan Şule Yüksel Şenler'i rahmetle anıyorum." yazısının yer aldığı Şenler'in fotoğrafına da yer verdi.

 

ETİKETLER
Emine Erdoğan
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarım hiçbir zaman modası geçmeyecek bir sektördür
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:14
İzmir'de teknesi alabora olan denizci böyle kurtarıldı
16:06
Silivri'de 9 katlı binanın çatısı alev alev yandı
16:04
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı
15:55
Tunca Nehri yatağı temizlendi
15:47
Polonya'da lejyonella bakterisi nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
15:51
Akşener’in seçimlere ayrı girelim çağrısına Bahçeli’den yanıt: Ciddiye alınacak tarafı yok
Tunca Nehri yatağı temizlendi
Tunca Nehri yatağı temizlendi
FOTO FOKUS
İzmir'de teknesi alabora olan denizci böyle kurtarıldı
İzmir'de teknesi alabora olan denizci böyle kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ