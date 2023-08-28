Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarım hiçbir zaman modası geçmeyecek bir sektördür

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın hükümeti temsil ettiği toplantı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştiriliyor.

Tarım ve hayvancılık sektörünün önde gelen kurum ve kuruluşlarının başkanları, görüş ve önerilerini aktarmak üzere toplantıya katıldı.

"Tarım hiçbir zaman modası geçmeyecek bir sektördür"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Her alanda olduğu gibi tarımda da belirsizlikleri azaltmamız gerekiyor. Bunun siyasi ve teknik boyutu var. Siyasi istikrarına mayıs ayında ülkemiz başladı. Bize düşen teknik anlamdaki belirsizlikleri kaldırmak.

Tarım sektörünün milli güvenliğimizi ilgilendirdiği ve niteliğinin daha da belirgin hale geldiğini biliyoruz. Tarım hiçbir zaman modası geçmeyecek bir sektördür. Geçmişte bu ihmal edilmiş. Şimdilerde bunun değerini görmemiz gerekiyor.

"Tarımda aşı ve ilaç konusunda ülkemiz kendine yeter hale geldi"

Toplantının birinci başlığı planlı ve yerli üretim. Burda da en kıymetli ifade sürdürülebilirlik. Bugünkü nesil ile gelecek nesil arasındaki adalet için de çok önemli. Sürdürülebilir bir tarımsal üretim çok kıymetli. Bu anlamda girdi maliyetlerinden fiyat dengelerine kadar birçok konu burada tartışıldı. Hastalıklar konusu yine burada tartışıldı. İnsan, bitki ve insan sağlığının aralarında bir ilişki olduğunu arkadaşlarımız anlattı. Aşı ve ilaç konusu gündeme geldi. Bu konuda ülkemizin kendine yeter bir hale geldi.

Tarım alanında araştırma ve geliştirmenin teknolojinin son derece önemli olduğunu görmüş olduk. Tarımdaki istihdamın kayıtlı bir şekilde yapılması gerektiğini konuştuk. Ölçemediğimiz şey yönetemeyiz anlayışının altını çizdik.