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Gündem
AA 29.12.2024 11:07

"Şehit Gazi Dijital Kart" hayata geçirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ücretsiz seyahat haklarını daha kolay ve hızlı bir şekilde kullanabilmeleri için fiziksel kart taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran "Şehit Gazi Dijital Kart" mobil uygulamasını Türkiye genelinde hayata geçirdiklerini açıkladı.

"Şehit Gazi Dijital Kart" hayata geçirildi

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık olarak şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ücretsiz seyahat hakkını erişilebilir ve pratik bir hale getirmek amacıyla yeni bir mobil uygulama aracılığıyla dijital platforma taşıdıklarını belirtti.

Bu kapsamda Türkiye genelinde, "Şehit Gazi Dijital Kart" mobil uygulamasını hayata geçirdiklerini anımsatan Göktaş, "Türkiye Kart ile entegre çalışan ve toplu taşıma araçlarına binişlerde fiziksel kart taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran uygulama sayesinde, olası kayıp durumlarının da önüne geçiyoruz. Kullanıcılar toplu taşıma araçlarında mobil cihazları üzerinden karekod okutularak seyahat hakkını kullanabiliyor. Bu sayede sistem, kullanıcıyı otomatik olarak tanıyarak ücretsiz seyahat hakkının kullanılmasına olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.

 

Uygulama birçok hizmet sunuyor

Göktaş, mobil uygulamayla, sadece ücretsiz seyahat hakkını dijital ortama taşımakla kalmadıklarını, aynı zamanda hak sahiplerinin uygulama üzerinden e-Devlet aracılığıyla doğrulanabilen özel karekodlu bir kimlik belgesi de oluşturabildiğine işaret ederek, bu dijital belgenin, toplu taşıma araçlarında ve diğer resmi işlemlerde hak sahipliğini hızlı ve güvenilir bir şekilde doğrulamak için kullanılabildiğini vurguladı.

Uygulamanın Google Play ve App Store üzerinden indirilebileceğini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Uygulama sadece seyahat imkanı sunan bir araç olmanın ötesinde, hak sahiplerinin sosyal haklarıyla ilgili her türlü bilgiye tek bir platformdan erişebilecekleri çok yönlü bir hizmet sunuyor. Mobil uygulamayla, Türkiye'nin dört bir yanındaki şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına tanınan hakları daha da genişletmeyi ve onlar için yeni projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz."

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Mahinur Özdemir Göktaş Mobil Uygulama Şehit
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