Çok Bulutlu 5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 29.12.2024 00:05

Başkentte kar, Megakentte yağmur bekleniyor

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bugün yurdun büyük bölümünde yağışlı sistemin etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...

Başkentte kar, Megakentte yağmur bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bayburt, Siirt ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Antalya ve Muğla için sarı kodlu uyarı

Başkentte kar, Megakentte yağmur bekleniyor

Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya, Mersin ve Muğla’nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; Antalya, Mersin ve Muğla’nın doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Çığ tehlikesi uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başkentte kar, Megakentte yağmur bekleniyor

3 büyükşehirde hava durumu

İstanbul'da çok bulutlu ve aralıklı yağmur beklentisi var, en düşük sıcaklığın 6 derece civarında olması bekleniyor. 

Başkent Ankara'da çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekliyor. En düşük sıcaklığın 2 derece olması tahmin ediliyor.

İzmir'de ise çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçişlerin olması bekleniyor. En düşük sıcaklık ise 7 derece. 

ETİKETLER
Ankara Hava Durumu İstanbul Kar Yağışı Sağanak
Sıradaki Haber
Bakan Tunç: Kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:00
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yangını
00:25
Bakan Tekin ve Bilal Erdoğan, gençlerle buluştu
00:18
Katil İsrail ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor
23:07
Bakan Tunç: Kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir
22:26
Bakan Göktaş: Sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti
22:29
Narin Güran davasında karar: Anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet
Kırklareli'nde kar görmek isteyenler rotasını Istranca Dağları'na çevirdi
Kırklareli'nde kar görmek isteyenler rotasını Istranca Dağları'na çevirdi
FOTO FOKUS
Gökbörü'nün şampiyonluğa giden hikayesi: Hangardan altın madalyaya
Gökbörü'nün şampiyonluğa giden hikayesi: Hangardan altın madalyaya
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ