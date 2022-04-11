Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin ailesi ve yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sadri Erdil, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Jandarma Genel Komutanı Orgenaral Arif Çetin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür askeri erkan katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Törende şehidin eşi Gizem Şahin ile annesi Merve Şahin'in ayakta durmakta güçlük çekti. Acılı aileyi jandarma personeli teselli etmeye çalıştı.

Şehit Şahin'in naaşı, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde defnedildi.

Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında önceki gün otomobille askeri araç çarpışmış, kazada 2 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.