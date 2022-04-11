3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li ve Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde ise 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK/YPG'ye operasyonlar aralıksız sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildiğini ve Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde ise 1 PKK'lı teröristin SİHA ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
"Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirilirken, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist de SİHA ile etkisiz hâle getirildi."
Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 11, 2022
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirilirken, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist de SİHA ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/qWSQs7wf8b
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