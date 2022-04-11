Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK/YPG'ye operasyonlar aralıksız sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildiğini ve Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde ise 1 PKK'lı teröristin SİHA ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

"Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirilirken, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist de SİHA ile etkisiz hâle getirildi."