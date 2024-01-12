Şehit askerler için taziye mesajları

Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajları art arda geldi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kabine üyeleri ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik taziye mesajlarını paylaştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesaplarında taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş; Devletimiz, kahramanlarımızın kanını yerde bırakmayacaktır, mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" mesajını paylaştı.

Cevdet Yılmaz, paylaşımında "şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum"dedi.

"Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacaktır"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun mesajında, "İnsanlığın ortak düşmanı olan bölücü teröre ve terör destekçilerine binlerce kez lanet olsun. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız. Bu hainlere yaptıklarının hesabını tek tek soracağız" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı şehitlere Allah'tan rahmet yaralı askerlere acil şifalar diledi.

"Acımız çok büyük"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik; acımız çok büyük, şehitlerimize Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Yüce milletimize başsağlığı diliyoruz" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diledi.