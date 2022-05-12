Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 22:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şehidin kanı yerde kalmadı: 21 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Karkamış ve Köprübatı Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz haline getirilen terörist sayısı 21’e yükselmiştir.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, terörist saldırısı sonrası başlatılan "meşru müdafaa" ve "cezalandırma atışları" sonucunda etkisiz haline getirilen terörist sayısının 21'e yükseldiği, cezalandırma atışlarına ise devam edildiği bilgisi verildi.
Açıklamada, "Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Milletimizin huzur ve güvenliğine karşı ter türlü girişime misliyle karşılık verilmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edilecektir" sözlerine yer verildi.
Bu arada, Bakanlık tarafından bazı hedeflerin vurulmasına yönelik görüntüler de paylaşıldı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Şehit Son Dakika
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