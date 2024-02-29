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Gündem
İHA 29.02.2024 09:29

Seçmen bilgi kağıtlarının dökümü ve dağıtımı başlıyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine göre 31 Mart’ta yapılacak seçimler için seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına bugün başlayacak.

Seçmen bilgi kağıtlarının dökümü ve dağıtımı başlıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için Yüksek Seçim Kurulu’nun takvimi uyarınca süreç devam ediyor. Seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi parti sayısı 36 olarak belirlenmişti.

Yenilik Partisi ile Genç Parti'nin seçimlere katılmayacağını YSK'ye bildirmesi sonrası bu sayı 34 olarak güncellenirken, seçim takvimine göre siyasi partiler ve bağımsız adaylar 20 Şubat'ta il ve ilçe seçim kurullarına adaylık listelerini teslim etmişti.

Seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri de 27 Ocak'ta YSK Başkanlığında yapılan kura çekimi ile belirlenmişti.

Seçime giden süreçte vatandaşların oy kullanacağı yerleri belirleyen seçmen bilgi kağıtlarının döküm ve dağıtımına bugün başlanacak.

Sadece kayıtlı sandıkta oy kullanılacak

Seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda oy verebilecek. Ayrıca oy kullanmaya gidecek vatandaşların 31 Mart günü seçmen bilgi kağıtlarının yanlarında bulundurulması zorunlu olmayacak.

Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı öncesinde de seçmenler nerede oy kullanacağını öğrenebilecek. Buna göre YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nın seçmen sorgulama mobil uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden seçmenler nerede oy kullanacaklarını kontrol edebilecek.

Öte yandan YSK tarafından yapılan uyarıda, seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin sadece belirtilen kanallar aracılığıyla yapılabildiği vurgulanarak, bunlar dışında gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar edilmemesi istendi. 

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