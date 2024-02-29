8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti'nin hazırladığı düzenleme ile Adalet Bakanlığına bağlı Tazminat Komisyonunun görevleri genişletilecek.

Haksız tutuklama iddiası ve makul sürede yargılanmama iddiaları için önce bu komisyona başvuru şart olacak.



Düzenlemeye göre adli para cezalarında da yüksek artış yapılacak.

1 günlük adli para cezasında alt sınır 100 üst sınır 500 lira olacak.

Kanuna başvuru süreleri de yeniden düzenleniyor.

İtiraz, istinaf ve temyize başvuru süresi 2 hafta olarak belirlendi.

Böylece sürelerde yeknesaklık sağlanacak.

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkaracak düzenleme de bu kanun teklifi içerisinde yer alıyor.