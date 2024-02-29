İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul'un problemlerini çözmek için liyakatli kadrolarımızla geliyoruz

Kurum, Bağcılar Halk Sarayı'ndaki Yozgatlılar Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Yozgat'ın, kültür ve medeniyete çok önemli değerler kazandırmış, büyük zenginlikler katmış bir şehir olduğunu söyledi.

Yozgat'ın milli ve manevi değerlere sıkı sıkıya sarılan, bayrağa sahip çıkan insanlar yurdu olduğunu belirten Kurum, "Yozgat bu ülkenin çimentosudur. Sizler bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Biz de Yozgat’ımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık, her anında hep yanında olduk" diye konuştu.

Kurum, hiçbir zaman iftiraların, polemiklerin, dedikoduların arkasında olmadıklarını vurgulayarak, "Milletimize hizmet ettik, nerede bir afet olsa, nerede bir sıkıntı olsa 2 saat sonra biz orada olduk. 6 Şubat'ta deprem yaşadık, 11 ilimizi etkiledi. Biz yine oradaydık. Gittik, orada milletimizle el ele verdik, hızlı bir şekilde 3 ayda 180 bin konutun inşasını başlattık" ifadelerini kullandı.

Şimdi tüm birikim ve tecrübeleriyle ''Sadece İstanbul'' dediklerini aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"İstanbul'un sorunlarına odaklanıyoruz. İstanbul'un problemlerini çözmek için liyakatli kadrolarımızla geliyoruz. Bizi arayanlar bundan sonra İstanbul'da 650 bin konutun inşasını yaparken bulacaklar. Bizi arayanlar Bağcılar'a metro getirirken bulacaklar. Bizi arayanlar gençlerimize, çocuklarımıza yeni bir gelecek, yeni bir umut, yeni bir şehir inşası gerçekleştirirken bulacaklar. Çizmelerimizi giyeceğiz, baretimizi takacağız, mavi montumuzu geçireceğiz ve İstanbul'un 39 ilçesi için çalışacağız."

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ise Kurum'un sadece İstanbul'u düşüneceğini belirterek, "Murat Kurum'la 5 yıl birlikte çalıştık. Kurum, Türkiye'nin neresinde sıkıntı olursa olsun orada olmuştur." dedi.

Toplantıya, MHP MYK Üyesi Gökhan Türkeş Öngel, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda kişi katıldı.