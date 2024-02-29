Adalet Bakanı Tunç: İnşallah İstanbul'da bu kez geçtiğimiz 5 kayıp yıl telafi edilecek

Bakan Tunç, Pendik'te AK Parti Anadolu Yakası teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

İstanbul'da AK Parti belediyeciliğinin tarihinden bahseden Tunç, 1994'ten bugüne kadar şehre her zaman değer katan ve güçlenen bir belediyecilik ruhunun olduğunu söyledi.

Bakan Tunç, Türkiye'ye gerek belediye gerek kamusal hizmet sunmak için engel olan tüm vesayetçi zihniyetle mücadele edildiğini ve büyük kazanımlar elde edildiğini dile getirdi.

Tunç, belediyecilikle ilgili tecrübelerinin tüm dünyaya örnek olduğunu vurgulayarak, ''AK Parti'nin tüm Türkiye için eser ve icraat siyasetine dönüşen bir marka haline gelen belediyeciliğinin bugünkü geldiği nokta gerçek belediyeciliktir. İnşallah İstanbul'da bu kez geçtiğimiz 5 kayıp yıl telafi edilecek, bundan hiç şüphemiz yok"diye konuştu.

Hukukun üstünlüğünden hiçbir zaman taviz verilmeyeceğini anlatan Tunç, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin huzurlu bir gelecekte yaşaması için mücadelemize devam edeceğiz. Bugüne kadar sayısız reforma imza atıldı. Temel hak ve özgürlükleri genişleten, kadın haklarından çocuk haklarına varıncaya kadar, bir daha bu ülkede vesayetçi anlayışın tarihe gömülmesi için önemli yapısal reformları hayata geçirdik. Yüksek Askeri Şura'dan Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısına kadar, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısından Anayasa Mahkemesi'nin yapısına kadar demokratik hukuk devleti ilkesine uygun hale geldi" ifadelerini kullandı.

Bartın ve Zonguldak Dernekler Federasyonlarının buluşması

Bakan Tunç, parti teşkilatıyla yaptığı görüşmenin ardından Bartın Dernekler Federasyonu ile Zonguldak Dernekler Federasyonu'nun buluşmasına katıldı.

Tunç, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un bakanlığı döneminde Bartın, Zonguldak, Karabük ve civarında büyük yatırımlara imza attığını söyledi.

AK Parti'nin tüm il ve ilçelerde hakkaniyet temelinde çalışma yürüttüğünü anlatan Tunç, "Bundan sonra da yine ülkemizin daha yüksek standartlı bir demokrasiye, daha ileri bir demokrasiye kavuşması noktasındaki mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep 'Önce insan.' diyerek, bütün politikalarımızın merkezine insanı koyarak çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Tunç, Türkiye'nin kazanımlarını yok etmek isteyenlere karşı aralıksız bir mücadele verildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Savunma sanayinde bağımsız, yüzde 80 yerlilik oranını yakalamış bir ülke olarak hem dış tehditlere karşı hem de terörle mücadeledeki kararlı duruşumuzu devam ettiriyoruz. Dünyada hakkaniyeti, adaleti, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmaya, mazlumun hakkını savunmaya devam ederek, Türkiye eksenini oluşturan bir politika izlemeye devam ediyoruz. Terörün her türlüsünden ülkemizi arındırarak, çocuklarımızın, gençlerimizin huzurlu bir gelecekte yaşayabilmesi için mücadelemize devam ediyoruz."

Yerel seçimlerde de milletin ferasetine her zaman güvendiğini anlatan Tunç, "Bu yerel seçimlerde de milletimizin en doğru kararı vereceğine yürekten inanıyoruz. Şehirler için en doğru adaylara oy vereceklerine yürekten inanıyorum. Şehirlerine kimin hizmet edebileceğini, kimin edemeyeceğini şu geçmiş dönemde de gördüler. İstanbul'u da gördük" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, 22 yıldan bu yana vatandaşların 17 seçimde de AK Parti'ye güvendiğini, yerel seçimlerde de bu güvenin devam edeceğine inandığını sözlerine ekledi.