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Gündem
TRT Haber 29.02.2024 05:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Aydın'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim mitinglerine bugün de Ege bölgesinde devam edecek. Erdoğan, 15’inci mitingini Aydın'da düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Aydın'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Şubat’ta başlayan miting programı kapsamında Zonguldak, Tekirdağ, Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Trabzon, Afyon, Denizli, Balıkesir, Sakarya, Adana, Manisa ve Kütahya’ya gitti.

31 Mart yerel seçim mitinglerinde sıradaki durak Aydın olacak.

Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı’nda Aydınlılara hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 10 aylık bir aradan sonra ziyaret edeceği Aydın’da hem gündemdeki konulara hem de yerel seçimlere ilişkin mesajlar verecek.

AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adayları için destek isteyecek.

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